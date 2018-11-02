Самолет Air France, недопущенный в воздушное пространство РФ, вынужденно вернулся в Париж

Самолет французской авиакомпании Air France вынужденно вернулся в Париж во время полета во Вьетнам из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России.

Об этом пишет Europe 1.

Air France подтвердил информацию, что не знает четкой причины такого отказа. Капитан самолета заявил, что никогда раньше не сталкивался с подобными ситуациями.

По словам одной из пассажирок самолета, во время полета капитан объявил об отсутствии разрешения на полет над частью территории России.

Представители авиакомпании предположили, что причиной происшествия могла стать компьютерная ошибка.

"Но единственная уверенность в данном инциденте, в конце концов, состоит в том, что когда Россия говорит "нет", это означает "нет", - говорится в материале.