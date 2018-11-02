Правительство Македонии утвердило текст поправок к Конституции об изменении названия страны

Правительство Македонии утвердило проект поправок к Конституции, которыми предусматривается изменение названия страны.

Об этом заявил премьер Македонии Зоран Заев, говорится в сообщении на сайте македонского правительства.

По словам Заева, текст поправок был создан в соответствии с соглашением с Грецией и решением парламента, который двумя третями голосов дал согласие на внесение изменений в Конституцию.

"Эксперты и академическое сообщество оценили предлагаемые поправки на предмет соответствия международному праву и стандартам прав человека и, особенно, интересам Республики Македония с ее перспективами европейской и евроатлантической интеграции. Именно поэтому проект поправок заслуживает поддержки всех депутатов, в частности, ради интеграции Македонии в НАТО и ЕС", - заявил Заев.

В целом речь идет о четырех поправках. Первая поправка касается изменения названия страны "Республика Македония" на "Республика Северная Македония" во всех статьях конституции, за исключением статьи 36. Другие поправки касаются уважения суверенитета и территориальной целостности соседних государств, македонской диаспоры.

Теперь пакет поправок должен быть направлен в парламент Македонии для дальнейшей имплементации.

Напомним, 19 октября парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны на Республику северная Македония. За предложение правительства проголосовали 80 депутатов из 120.

Правительство обеспечило межпартийную поддержку изменений Конституции, несмотря на жесткое сопротивление оппозиции, которая утверждала, что как минимум три депутата получили за свой голос взятку.

Изменение названия Македонии завершит длительную спор с соседней Грецией, которая, в свою очередь, прекратит блокировать присоединение Македонии к НАТО и Евросоюзу.