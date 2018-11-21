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Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу - ЗМІ

Середа, 21 листопада 2018, 10:49

Європейська комісія в середу висловить занепокоєння Грузії щодо виконання умов візової лібералізації.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Уряд Грузії проведе в Брюсселі робочий ланч із комісією сьогодні. Комісія підніме питання візової лібералізації, деякі держави-члени незадоволені Грузією. Не час для механізму припинення, але "попереджувальні вогні" тепер оранжевого кольору", - написав журналіст.

У коментарях до свого допису він пояснив причину незадоволення європейців: "Грузинські злочинні угруповання використовують візову лібералізацію, щоб вести діяльність в деяких країнах-членах ЄС".

Як відомо, Грузія отримала безвізовий режим з ЄС у березні 2017 року. Грузинська влада повідомляла, що за перший рік громадяни здійснили 250 тисяч безвізових поїздок.

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Грузія Безвіз
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