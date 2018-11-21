Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу - ЗМІ

Європейська комісія в середу висловить занепокоєння Грузії щодо виконання умов візової лібералізації.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Уряд Грузії проведе в Брюсселі робочий ланч із комісією сьогодні. Комісія підніме питання візової лібералізації, деякі держави-члени незадоволені Грузією. Не час для механізму припинення, але "попереджувальні вогні" тепер оранжевого кольору", - написав журналіст.

The government of #Georgia will be in Brussels for a working lunch with the commission today. The Com will bring up the issue of visa lib, some member states are still not happy with Georgia. Not time for suspension mechanism yet but the “warning lamps” are now on orange... — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 листопада 2018 р.

У коментарях до свого допису він пояснив причину незадоволення європейців: "Грузинські злочинні угруповання використовують візову лібералізацію, щоб вести діяльність в деяких країнах-членах ЄС".

Як відомо, Грузія отримала безвізовий режим з ЄС у березні 2017 року. Грузинська влада повідомляла, що за перший рік громадяни здійснили 250 тисяч безвізових поїздок.