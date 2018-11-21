Еврокомиссия выразит Грузии обеспокоенность по поводу безвиза – СМИ

Европейская комиссия в среду выразит обеспокоенность Грузии по поводу выполнения условий визовой либерализации.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Правительство Грузии проведет в Брюсселе рабочий ланч с комиссией сегодня. Комиссия поднимет вопрос визовой либерализации, некоторые государства-члены недовольны Грузией. Не время для механизма прекращения, но "предупредительные огни" теперь оранжевого цвета", - написал журналист.

The government of #Georgia will be in Brussels for a working lunch with the commission today. The Com will bring up the issue of visa lib, some member states are still not happy with Georgia. Not time for suspension mechanism yet but the “warning lamps” are now on orange... — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 листопада 2018 р.

В комментариях к своему посту он объяснил причину недовольства европейцев: "Грузинские преступные группировки пользуются визовой либерализацией, чтобы вести деятельность в некоторых странах-членах ЕС".

Как известно, Грузия получила безвизовый режим с ЕС в марте 2017 года. Грузинские власти сообщали, что за первый год граждане совершили 250 тысяч безвизовых поездок.