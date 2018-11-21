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Еврокомиссия выразит Грузии обеспокоенность по поводу безвиза – СМИ

Среда, 21 ноября 2018, 10:49

Европейская комиссия в среду выразит обеспокоенность Грузии по поводу выполнения условий визовой либерализации.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Правительство Грузии проведет в Брюсселе рабочий ланч с комиссией сегодня. Комиссия поднимет вопрос визовой либерализации, некоторые государства-члены недовольны Грузией. Не время для механизма прекращения, но "предупредительные огни" теперь оранжевого цвета", - написал журналист.

В комментариях к своему посту он объяснил причину недовольства европейцев: "Грузинские преступные группировки пользуются визовой либерализацией, чтобы вести деятельность в некоторых странах-членах ЕС".

Как известно, Грузия получила безвизовый режим с ЕС в марте 2017 года. Грузинские власти сообщали, что за первый год граждане совершили 250 тысяч безвизовых поездок.

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Грузия Безвиз
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