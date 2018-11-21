До України приїдуть лідери Латвії і Словаччини
Середа, 21 листопада 2018, 18:55
Президент України Петро Порошенко найближчими днями зустрінеться із президентами Латвії та Словаччини.
Про це повідомляє прес-служба голови держави.
Обидві зустрічі пройдуть в Києві, йдеться у повідомленні.
Зі словацьким лідером Андреєм Кіскою Порошенко проведе переговори 23 листопада, а після них, о 17:00 президенти дадуть прес-конференції для журналістів.
Зустріч із очільником Латвії Раймандом Вейонісом запланована на 24 листопада в Маріїнському палаці.
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