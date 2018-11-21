В Украину приедут лидеры Латвии и Словакии

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни встретится с президентами Латвии и Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обе встречи пройдут в Киеве, говорится в сообщении.

Со словацким лидером Андреем косички Порошенко проведет переговоры 23 ноября, а после них, в 17:00 президенты дадут пресс-конференцию для журналистов.

Встреча с главой Латвии Раймандом Вейонис запланирована на 24 ноября в Мариинском дворце.