В Украину приедут лидеры Латвии и Словакии
Среда, 21 ноября 2018, 18:55
Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни встретится с президентами Латвии и Словакии.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Обе встречи пройдут в Киеве, говорится в сообщении.
Со словацким лидером Андреем косички Порошенко проведет переговоры 23 ноября, а после них, в 17:00 президенты дадут пресс-конференцию для журналистов.
Встреча с главой Латвии Раймандом Вейонис запланирована на 24 ноября в Мариинском дворце.
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