Франція наклала санкції на 18 саудитів за вбивство Хашоггі

Франція заявила, що запровадила санкції, зокрема заборони на в'їзд, стосовно 18 громадян Саудівської Аравії, пов'язаних із вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це пише Reuters з посиланням на МЗС Франції.

"Вбивство пана Хашоггі є злочином надзвичайної тяжкості, що, крім того, суперечить свободі преси та основним правам", - сказано в заяві МЗС.

Відомство попередило, що залежно від результатів розслідування вбивства, обмеження можуть бути посилені.

"Франція очікує від саудівської влади прозорої, детальної та вичерпної відповіді (щодо справи)", - йдеться у повідомленні.

Кілька країн ЄС, зокрема Фінляндія, Данія та Німеччина вже заявили, що призупиняють експорт зброї до Саудівської Аравії. Париж і Ер-Ріяд користуються тісними дипломатичними та торговельними відносинами, що охоплюють енергетику, фінанси та зброю. У МЗС Франції називали поспішним рішенням Берліна щодо припинення постачання зброї саудитам.

Критик саудівського королівського двору Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві королівства у Стамбулі 2 жовтня. Саудівська прокуратура стверджує, що журналіста убили після того, як не змогли добровільно переконати його повернутись у Саудівську Аравію.

Турецька сторона впевнена, що Хашоггі планували убити заздалегідь, з високою вірогідністю - за вказівкою оточення наслідного принца або й самого принца.