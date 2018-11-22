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Франція наклала санкції на 18 саудитів за вбивство Хашоггі

Четвер, 22 листопада 2018, 18:25

Франція заявила, що запровадила санкції, зокрема заборони на в'їзд, стосовно 18 громадян Саудівської Аравії, пов'язаних із вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це пише Reuters з посиланням на МЗС Франції.

"Вбивство пана Хашоггі є злочином надзвичайної тяжкості, що, крім того, суперечить свободі преси та основним правам", - сказано в заяві МЗС.

Відомство попередило, що залежно від результатів розслідування вбивства, обмеження можуть бути посилені.

"Франція очікує від саудівської влади прозорої, детальної та вичерпної відповіді (щодо справи)", - йдеться у повідомленні.

Кілька країн ЄС, зокрема Фінляндія, Данія та Німеччина вже заявили, що призупиняють експорт зброї до Саудівської Аравії. Париж і Ер-Ріяд користуються тісними дипломатичними та торговельними відносинами, що охоплюють енергетику, фінанси та зброю. У МЗС Франції називали поспішним рішенням Берліна щодо припинення постачання зброї саудитам.

Критик саудівського королівського двору Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві королівства у Стамбулі 2 жовтня. Саудівська прокуратура стверджує, що журналіста убили після того, як не змогли добровільно переконати його повернутись у Саудівську Аравію.

Турецька сторона впевнена, що Хашоггі планували убити заздалегідь, з високою вірогідністю - за вказівкою оточення наслідного принца або й самого принца.

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Вбивство Хашоггі Франція
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