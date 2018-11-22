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Франция наложила санкции на 18 саудитов за убийство Хашогги

Четверг, 22 ноября 2018, 18:25

Франция заявила, что ввела санкции, в частности запреты на въезд, в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, связанных с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на МИД Франции.

"Убийство господина Хашогги является преступлением чрезвычайной тяжести, что, кроме того, противоречит свободе прессы и основным правам", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство предупредило, что в зависимости от результатов расследования убийства, ограничения могут быть усилены.

"Франция ожидает от саудовских властей прозрачного, детального и исчерпывающего ответа (по делу)", - говорится в сообщении.

Несколько стран ЕС, в частности Финляндия, Дания и Германия уже заявили, что приостанавливают экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Париж и Эр-Рияд пользуются тесными дипломатическими и торговыми отношениями, охватывающими энергетику, финансы и оружие. В МИД Франции называли поспешным решением Берлина о прекращении поставок оружия саудитам.

Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

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Убийство Хашогги Франция
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