В Афганістані стався теракт в мечеті на території військової бази: 26 загиблих
П'ятниця, 23 листопада 2018, 12:56
В результаті вибуху у мечеті у східній афганській провінції Хост в п'ятницю загинули щонайменше 26 осіб і поранені ще 50.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію місцевої влади.
Вибух стався в мечеті на базі афганської армії в районі Ісмаель-Хель провінції Хост. Вибух стався після того, як люди зібралися, щоб відвідати п'ятничну молитву.
За інформацією Tolo News, вибух здійснив терорист-смертний близько 13:30 за місцевим часом. Жодна терористична група поки не взяла на себе відповідальність за вибух.
Нагадаємо, 20 листопада смертник підірвав себе на релігійному зібранні в афганській столиці Кабулі, забравши життя більше 50 людей.
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