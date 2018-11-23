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В Афганістані стався теракт в мечеті на території військової бази: 26 загиблих

П'ятниця, 23 листопада 2018, 12:56

В результаті вибуху у мечеті у східній афганській провінції Хост в п'ятницю загинули щонайменше 26 осіб і поранені ще 50.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію місцевої влади.

Вибух стався в мечеті на базі афганської армії в районі Ісмаель-Хель провінції Хост. Вибух стався після того, як люди зібралися, щоб відвідати п'ятничну молитву.

За інформацією Tolo News, вибух здійснив терорист-смертний близько 13:30 за місцевим часом. Жодна терористична група поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, 20 листопада смертник підірвав себе на релігійному зібранні в афганській столиці Кабулі, забравши життя більше 50 людей.

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Афганістан тероризм
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