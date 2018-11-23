В Афганистане произошел теракт в мечети на территории военной базы: 26 погибших

В результате взрыва в мечети в восточной афганской провинции Хост в пятницу погибли по меньшей мере 26 человек и ранены еще 50.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей.

Взрыв произошел в мечети на базе афганской армии в районе Исмаэль-Хель провинции Хост. Взрыв произошел после того, как люди собрались, чтобы посетить пятничную молитву.

По информации Tolo News, взрыв осуществил террорист-смертник около 13:30 по местному времени. Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, 20 ноября смертник взорвал себя на религиозном собрании в афганской столице Кабуле, унеся жизни более 50 человек.