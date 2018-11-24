Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президент Ірану закликав мусульман світу об'єднатися проти США

"Ми не Росія": у Празі тисячі людей вимагали відставки прем'єра

Протести у Франції: чоловік з гранатою вимагав зустрічі з Макроном

MH17: родичі 55 жертв подали на Росію до ЄСПЛ






Протести у Франції: чоловік з гранатою вимагав зустрічі з Макроном

Субота, 24 листопада 2018, 10:15

На заході Франції заарештували озброєного гранатою чоловіка, який вимагав для демонстрантів зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це пише BBC.

Зловмисник, вбраний у люмінесцентний жилет, здався після кількох годин переговорів в місті Анже. Цей інцидент стався перед запланованими на 24 листопада у Парижі масовими демонстраціями "жовтих жилетів".

Минулої суботи протести зупинили велику частину Франції, оскільки 300 тисяч людей блокували дороги, протестуючи проти підвищення цін на пальне у країні.

Поліція вперше отримала повідомлення про інцидент в Анже приблизно о 16:45 за місцевим часом у п'ятницю, причому чоловік нарешті здався лише до 22:30.

За словами місцевої поліції, 45-річний чоловік тримав у руках гранату, вимагаючи, щоб "жовтих жилетів прийняли в Єлисейському Палаці", офіційній резиденції президента в Парижі.

 
Зловмисник пербував на автостоянці в Анже
AFP

Вибуховий пристрій не був підробленим, заявили в поліції, тож "існував реальний ризик" для оточуючих.

Мітингувальники відмежувалися від невідомого чоловіка. В суботу протестувальники почали блокувати дороги, як і минулими вихідними.

За дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо у Франції двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Макрон наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", відучуючи французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".

Податки на дизельне пальне зросли на 7 євроцентів, і уряд планує їх ще збільшити в найближчі роки. Податок на бензин збільшили на 4 євроценти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Макрон
powered by lun.ua
Читайте також
Франція через протести розгорнула війська на острові Реюньйон
Франція наклала санкції на 18 саудитів за вбивство Хашоггі
Угорщина втрутилася в сварку Італії з ЄС, вказує на Францію й Німеччину
Протести у Франції: Макрон закликав взяти жорсткий курс проти "жовтих жилетів"
Франція може повернути країнам Африки вивезені об’єкти культурної спадщини
Українців попереджають про поїздки до Франції через "паливні протести"