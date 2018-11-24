Протести у Франції: чоловік з гранатою вимагав зустрічі з Макроном

На заході Франції заарештували озброєного гранатою чоловіка, який вимагав для демонстрантів зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це пише BBC.

Зловмисник, вбраний у люмінесцентний жилет, здався після кількох годин переговорів в місті Анже. Цей інцидент стався перед запланованими на 24 листопада у Парижі масовими демонстраціями "жовтих жилетів".

Минулої суботи протести зупинили велику частину Франції, оскільки 300 тисяч людей блокували дороги, протестуючи проти підвищення цін на пальне у країні.

Поліція вперше отримала повідомлення про інцидент в Анже приблизно о 16:45 за місцевим часом у п'ятницю, причому чоловік нарешті здався лише до 22:30.

За словами місцевої поліції, 45-річний чоловік тримав у руках гранату, вимагаючи, щоб "жовтих жилетів прийняли в Єлисейському Палаці", офіційній резиденції президента в Парижі.

Зловмисник пербував на автостоянці в Анже AFP

Вибуховий пристрій не був підробленим, заявили в поліції, тож "існував реальний ризик" для оточуючих.

Мітингувальники відмежувалися від невідомого чоловіка. В суботу протестувальники почали блокувати дороги, як і минулими вихідними.

За дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо у Франції двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Макрон наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", відучуючи французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".

Податки на дизельне пальне зросли на 7 євроцентів, і уряд планує їх ще збільшити в найближчі роки. Податок на бензин збільшили на 4 євроценти.