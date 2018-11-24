Протести у Франції: чоловік з гранатою вимагав зустрічі з Макроном
На заході Франції заарештували озброєного гранатою чоловіка, який вимагав для демонстрантів зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це пише BBC.
Зловмисник, вбраний у люмінесцентний жилет, здався після кількох годин переговорів в місті Анже. Цей інцидент стався перед запланованими на 24 листопада у Парижі масовими демонстраціями "жовтих жилетів".
Минулої суботи протести зупинили велику частину Франції, оскільки 300 тисяч людей блокували дороги, протестуючи проти підвищення цін на пальне у країні.
Поліція вперше отримала повідомлення про інцидент в Анже приблизно о 16:45 за місцевим часом у п'ятницю, причому чоловік нарешті здався лише до 22:30.
За словами місцевої поліції, 45-річний чоловік тримав у руках гранату, вимагаючи, щоб "жовтих жилетів прийняли в Єлисейському Палаці", офіційній резиденції президента в Парижі.
Вибуховий пристрій не був підробленим, заявили в поліції, тож "існував реальний ризик" для оточуючих.
Мітингувальники відмежувалися від невідомого чоловіка. В суботу протестувальники почали блокувати дороги, як і минулими вихідними.
За дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо у Франції двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Податки на дизельне пальне зросли на 7 євроцентів, і уряд планує їх ще збільшити в найближчі роки. Податок на бензин збільшили на 4 євроценти.