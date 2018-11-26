Посол України в Угорщині: настав час для спільних дій, щоб зупинити РФ

Світ повинен обʼєднати зусилля, щоб зупинити агресивні дії Росії, а не лише висловлювати стурбованість.

Про це написала посол України в Угорщині Любов Непоп на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки вчора Україна і світ вшановували 85-ту річницю Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Сьогодні Росія напала на Україну в Азовському морі", - написала Непоп.

"Це повинен бути дзвінок для всіх. Світ не повинен мовчати, більше недостатньо бути стурбованим або глибоко стурбованим. Настав час для серйозних і спільних дій, щоб зупинити Росію", - підкреслила вона.

Нагадаємо, ЄС у своїй заяві закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

Брюссель також закликав всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.