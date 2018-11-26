Посол Украины в Венгрии: пришло время для совместных действий, чтобы остановить РФ

Мир должен объединить усилия, чтобы остановить агрессивные действия России, а не только выражать озабоченность.

Об этом написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook.

"Только вчера Украина и мир 85-летие Голодомора в Украине в 1932-33 годах. Сегодня Россия напала на Украину в Азовском море", - написала Непоп.

"Это должен быть звонок для всех. Мир не должен молчать, больше недостаточно быть обеспокоенным или глубоко обеспокоенным. Настало время для серьезных и совместных действий, чтобы остановить Россию", - подчеркнула.

Напомним, ЕС в своем заявлении призвал Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.

Брюссель также призвал все стороны действовать сдержанно в Азовском море, хотя в данной ситуации Украина не сделала никаких провокационных или незаконных действий.