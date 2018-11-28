Глава парламента Словакии о событиях на Азове: Украина уже обманула нас когда-то "мертвым" журналистом

Лидер Словацкой национальной партии (SNS) и председатель словацкого парламента - Национального совета Андрей Данко считает, что украинская власть может скрывать правду о событиях 25 ноября в Азово-Керченской акватории.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам главы парламента, этот конфликт должен быть решен с "холодной головой, а не показывая пальцем, пока не будет известно, каким образом это произошло".

"Для нас очень опасно, если напряженность усиливается. Но столь же опасно для нас делать заявления со дня на день на основе статей из медиа", - сказал Андрей Данко.

"Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. (Позже в партии уточнили, что речь идет о спецоперации с Аркадием Бабченко. – ЕП). Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций, важный мир между Украиной и Россией", - сказал он.

Данко также упомянул о предстоящих президентских выборах в Украине в контексте событий в Азовском море.

"Также необходимо воспринимать конкретную ситуацию в Украине - не все белое или черное. Мы молимся, чтобы этот конфликт остановился как можно скорее дипломатическими средствами. Однако санкции неэффективны. Словакия должна настаивать на таком давлении, чтобы обе стороны садились за стол переговоров и решали ситуацию без военного положения", - сказал Данко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о "провокации" со стороны украинской стороны и якобы нарушении норм международного права ее военными кораблями, что привело к инциденту.

Накануне МИД Украины собрал иностранных послов в связи с нападением России на Азове. Им "по минутам" доказали, что россияне атаковали украинские военные корабли без всяких на то оснований, поскольку украинские моряки сознательно делали все, чтобы их не обвинили в провокации.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.