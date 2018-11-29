Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Кримська неволя": розкрито ім'я української дівчини сина прем’єра Чехії

Чехія включила Україну до списку безпечних країн

США закликають ЄС перевірити, наскільки суворо виконуються санкції проти Росії

Вибори президента Грузії виграла кандидат від правлячої партії






"Кримська неволя": розкрито ім'я української дівчини сина прем’єра Чехії

Четвер, 29 листопада 2018, 11:50

Син прем'єр міністра Чехії, Андрей Бабіш-молодший, перебуваючи в Україні, написав електронного листа в чеську поліцію з проханням про допомогу. Він перебував у Кривому Розі разом зі своєю українською дівчиною Єлизаветою, з якою приїхав із окупованого Криму.

Про це йдеться у спільному матеріалі "Радіо Свобода" та "Чеського радіо".

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС. Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що маєток "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям від першого шлюбу.

Бабіш-молодший 12 листопада заявив, що восени минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування і щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях із коштами Євросоюзу. До Криму Бабіша-молодшого вивіз росіянин Петро Протопопов. Саме його і звинувачує син прем’єра у викраденні. 

У відповідь прем’єр звинуватив журналістів та опонентів у поширенні брехні, зауваживши, що його син хворий на шизофренію і не утримувався в Криму насильно, а поїхав туди добровільно. Більше того – добре проводив там час і зустрів свою наречену.

Під час перебування на анексованому Росією півострові син прем'єра познайомився з українкою, за якою він вирушив у Кривий Ріг.

"Саме звідти надсилав листа про викрадення до чеської поліції", - йдеться у матеріалі.

"Мене викрали і вивезли до Криму. Зараз я в Україні, у квартирі моєї дівчини. Я побоююсь примусового психологічного втручання. Моєму батькові було потрібно, щоб я зник на час перебігу розслідування щодо "Гнізда лелеки", – написав у листі до поліції Андрей Бабіш-молодший.

Тепер українку розшукують чеські журналісти та правоохоронці, Бабіша підозрюють у незаконному перетині українського кордону.

"Її звати Єлизавета. ​У неї є 11-річний син, який ходить до місцевої школи. Про її нинішнє місце роботи нічого не відомо. Вона ніколи не була ніде офіційно працевлаштована – хоча сама вказує, що раніше працювала консультантом у торговій мережі, що продає одяг", - йдеться у матеріалі.

 

Саму Єлизавету у Кривому Розі журналістам знайти не вдалося. За словами її матері, Єлизавета повідомила, що познайомилася з Бабішем влітку минулого року в Ялті, де вона тоді жила.

За даними від українських прикордонників, Єлизавета перетнула український кордон на початку листопада 2018 року. Вилетіла до Женеви, Швейцарія – саме там, за останніми повідомленнями, перебуває Бабіш-молодший.

На сторінках Єлизавети у соцмережах є її фото з георгіївськими стрічками в косах, фото з Москви. Вона також робила репост із насмішкою над українською мовою.

 
 

Перше спільне фото Єлизавети та Андрея Бабіша вона опублікувала у жовтні 2017-го. ​

 
 

"Судячи з усього, на період новорічний свят Андрей зупинився саме в її однокімнатній квартирі", - йдеться у розслідуванні.

 

Дані про перетин кордону, отримані з джерел "Радіо Свобода" в прикордонній службі, свідчать про те, що наприкінці грудня 2017 року Андрей Бабіш перетнув на авто кордон Польщі з Україною. За кермом була людина на ім’я Петро Протопопов – росіянин, який давно живе в Чехії і працює у компанії чеського прем’єр-міністра. Саме він познайомив Андрея з Лізою.

За даними про перетин кордону, Андрей Бабіш покинув Україну в середині січня 2018 року – вилетів у напрямку Відня з Києва.​

За місяць Ліза знову публікує їхні спільні фото – вже з Женевського озера.​ На запитання журналістів вона відповідати відмовилася.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Крим
powered by lun.ua
Читайте також
Прем'єра Чехії допитали про поїздку сина до Криму
Прем'єр Чехії уникнув вотуму недовіри після "кримського" скандалу
Чехія включила Україну до списку безпечних країн
Комітет Сенату Чехії одноголосно засудив агресію РФ на морі