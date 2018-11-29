"Кримська неволя": розкрито ім'я української дівчини сина прем’єра Чехії

Син прем'єр міністра Чехії, Андрей Бабіш-молодший, перебуваючи в Україні, написав електронного листа в чеську поліцію з проханням про допомогу. Він перебував у Кривому Розі разом зі своєю українською дівчиною Єлизаветою, з якою приїхав із окупованого Криму.

Про це йдеться у спільному матеріалі "Радіо Свобода" та "Чеського радіо".

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС. Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що маєток "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям від першого шлюбу.

Бабіш-молодший 12 листопада заявив, що восени минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування і щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях із коштами Євросоюзу. До Криму Бабіша-молодшого вивіз росіянин Петро Протопопов. Саме його і звинувачує син прем’єра у викраденні.

У відповідь прем’єр звинуватив журналістів та опонентів у поширенні брехні, зауваживши, що його син хворий на шизофренію і не утримувався в Криму насильно, а поїхав туди добровільно. Більше того – добре проводив там час і зустрів свою наречену.

Під час перебування на анексованому Росією півострові син прем'єра познайомився з українкою, за якою він вирушив у Кривий Ріг.

"Саме звідти надсилав листа про викрадення до чеської поліції", - йдеться у матеріалі.

"Мене викрали і вивезли до Криму. Зараз я в Україні, у квартирі моєї дівчини. Я побоююсь примусового психологічного втручання. Моєму батькові було потрібно, щоб я зник на час перебігу розслідування щодо "Гнізда лелеки", – написав у листі до поліції Андрей Бабіш-молодший.

Тепер українку розшукують чеські журналісти та правоохоронці, Бабіша підозрюють у незаконному перетині українського кордону.

"Її звати Єлизавета. ​У неї є 11-річний син, який ходить до місцевої школи. Про її нинішнє місце роботи нічого не відомо. Вона ніколи не була ніде офіційно працевлаштована – хоча сама вказує, що раніше працювала консультантом у торговій мережі, що продає одяг", - йдеться у матеріалі.

Саму Єлизавету у Кривому Розі журналістам знайти не вдалося. За словами її матері, Єлизавета повідомила, що познайомилася з Бабішем влітку минулого року в Ялті, де вона тоді жила.

За даними від українських прикордонників, Єлизавета перетнула український кордон на початку листопада 2018 року. Вилетіла до Женеви, Швейцарія – саме там, за останніми повідомленнями, перебуває Бабіш-молодший.

На сторінках Єлизавети у соцмережах є її фото з георгіївськими стрічками в косах, фото з Москви. Вона також робила репост із насмішкою над українською мовою.

Перше спільне фото Єлизавети та Андрея Бабіша вона опублікувала у жовтні 2017-го. ​

"Судячи з усього, на період новорічний свят Андрей зупинився саме в її однокімнатній квартирі", - йдеться у розслідуванні.

Дані про перетин кордону, отримані з джерел "Радіо Свобода" в прикордонній службі, свідчать про те, що наприкінці грудня 2017 року Андрей Бабіш перетнув на авто кордон Польщі з Україною. За кермом була людина на ім’я Петро Протопопов – росіянин, який давно живе в Чехії і працює у компанії чеського прем’єр-міністра. Саме він познайомив Андрея з Лізою.

За даними про перетин кордону, Андрей Бабіш покинув Україну в середині січня 2018 року – вилетів у напрямку Відня з Києва.​

За місяць Ліза знову публікує їхні спільні фото – вже з Женевського озера.​ На запитання журналістів вона відповідати відмовилася.