"Крымская неволя": раскрыто имя украинской девушки сына премьера Чехии

Сын премьер-министра Чехии, Андрей Бабиш-младший, находясь в Украине, написал электронное письмо в чешскую полицию с просьбой о помощи. Он находился в Кривом Роге вместе со своей украинской девушкой Елизаветой, с которой приехал из оккупированного Крыма.

Об этом говорится в совместном материале "Радио Свобода" и "Чешского радио".

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС. Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что имение "Гнездо аиста" во время прошения о получении гранта принадлежало его детям от первого брака.

Бабиш-младший 12 ноября заявил, что осенью прошлого года отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования и чтобы не дать возможности свидетельствовать правоохранителям против отца в возможных махинациях со средствами Евросоюза. В Крым Бабиша-младшего вывез россиянин Петр Протопопов. Именно его и обвиняет сын премьера в похищении.

В ответ премьер обвинил журналистов и оппонентов в распространении лжи, отметив, что его сын болен шизофренией и не содержался в Крыму насильно, а поехал туда добровольно. Более того - хорошо проводил там время и встретил свою невесту.

Во время пребывания на аннексированом Россией полуострове сын премьера познакомился с украинкой, за которой он отправился в Кривой Рог.

"Именно оттуда присылал письма о похищении в чешскую полицию", - говорится в материале.

"Меня похитили и вывезли в Крым. Сейчас я в Украине, в квартире моей девушки. Я боюсь принудительного психологического вмешательства. Моему отцу было нужно, чтобы я исчез на время хода расследования по "Гнезду аиста", - написал в письме в полицию Андрей Бабиш младший.

Теперь украинку разыскивают чешские правоохранители, Бабиша подозревают в незаконном пересечении украинской границы.

"Ее зовут Елизавета. У нее есть 11-летний сын, который ходит в местную школу. О ее нынешнем месте работы ничего не известно. Она никогда не была нигде официально трудоустроена - хотя сама указывает, что ранее работала консультантом в торговой сети, продает одежду", - говорится в материале.

Саму Елизавету в Кривом Роге журналистам найти не удалось. По словам ее матери, Елизавета сообщила, что познакомилась с Бабишем летом прошлого года в Ялте, где она тогда жила.

По данным от украинских пограничников, Елизавета пересекла украинскую границу в начале ноября 2018 года. Вылетела в Женеву, Швейцария - именно там, по последним сообщениям, находится Бабиш-младший.

На страницах Елизаветы в соцсетях есть ее фото с георгиевскими лентами в косах, фото из Москвы. Она также делала репост с насмешкой над украинским языком.

Первое совместное фото с Бабишем она опубликовала в октябре 2017 года.

"Судя по всему, в период новогодних праздников Андрей остановился именно в ее однокомнатной квартире", - говорится в расследовании.

Данные о пересечении границы, полученные из источников "Радио Свобода" в пограничной службе, свидетельствуют о том, что в конце декабря 2017 Андрей Бабиш пересек на авто границу Польши с Украиной. За рулем был человек по имени Петр Протопопов - россиянин, который давно живет в Чехии и работает в компании чешского премьер-министра. Именно он познакомил Андрея с Лизой.

По данным о пересечении границы, Андрей Бабиш покинул Украину в середине января 2018 - вылетел в направлении Вены из Киева.

Через месяц Лиза снова публикует их совместные фото - уже с Женевского озера. На вопрос журналистов она отвечать отказалась.