Радниця Могеріні: потрібно змінити політику санкцій проти РФ, бо вони не працюють

Політика санкцій ЄС проти Росії, прив'язана до мінських домовленостей, не працює, тож необхідно створити механізм санкцій, пов'язаний з порушеннями міжнародного права і прав людини.

Про це для Politico написала Наталі Точчі - спеціальний радник високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

За словами представниці зовнішньополітичної служби ЄС, захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці - це нова фаза у конфлікті між країнами.

"Найголовніше, зіткнення підкреслює невдачу режиму санкцій Європи проти Москви як ефективного інструменту стримування російського президента Владіміра Путіна. ЄС терміново має радикально переосмислити спосіб поводження з Росією. Поточна політика санкцій більше не може стримати конфлікт", - йдеться у матеріалі.

"Замість того, щоб прив'язати рішення до "Мінська" чи інших форм переговорів, ЄС має визначити більш чіткий набір критеріїв, один з яких ґрунтується на порушеннях міжнародного права та прав людини", - пропонує Точчі.

Такий підхід підтримують Нідерланди, він "додасть чіткості підходу ЄС до Росії та посилить його вплив", каже радниця керівниці дипломатії Євросоюзу.

"Він надішле сигнал Москві про те, як вона повинна вести себе, - і ясно зазначить, що ЄС готовий посилити свою реакцію у разі потреби", - додала Точчі.

Раніше голова МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що Амстердам пропонує створити загальноєвропейський механізм санкцій щодо порушень прав людини, який дозволить ефективніше боротися з порушниками.