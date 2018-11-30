Советница Могерини: нужно изменить политику санкций против РФ, потому что они не работают

Политика санкций ЕС против России, привязанная к Минским договоренностям, не работает, поэтому необходимо создать механизм санкций, связанный с нарушениями международного права и прав человека.

Об этом для Politico написала Натали Точчи - специальный советник высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

По словам представительницы внешнеполитической службы ЕС, захват Россией украинских кораблей в Керченском проливе - это новая фаза в конфликте между странами.

"Самое главное, что столкновение подчеркивает неудачу режима санкций Европы против Москвы как эффективного инструмента сдерживания российского президента Владимира Путина. ЕС срочно нужно радикально переосмыслить способ обращения с Россией. Текущая политика санкций больше не может сдерживать конфликт", - говорится в материале.

"Вместо того чтобы привязывать решение к "Минску" или другим формам переговоров, ЕС должен определить более четкий набор критериев, один из которых основывается на нарушениях международного права и прав человека", - предлагает Точчи.

Такой подход поддерживают Нидерланды, он "придаст четкости подходу ЕС к России и усилит его влияние", говорит советник главы дипломатии Евросоюза.

"Он пошлет сигнал Москве о том, как она должна себя вести, - и ясно укажет, что ЕС готов усилить свою реакцию в случае необходимости", - добавила Точчи.

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что Амстердам предлагает создать общеевропейский механизм санкций в отношении нарушений прав человека, что позволит более эффективно бороться с нарушителями.