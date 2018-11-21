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Нідерланди пропонують запроваджувати санкції ЄС за порушення прав людини

Середа, 21 листопада 2018, 08:06

Нідерланди пропонують створити загальноєвропейський механізм санкцій щодо порушень прав людини, який дозволить ефективніше боротися з порушниками.

Про це заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, повідомляє сайт голландського відомства.

"Права людини, які лежать в основі Європи, вимагають багатогранного підходу. І ми вважаємо, що санкції в галузі прав людини є необхідним додатковим інструментом. Доповненням до кримінального законодавства. Але також необхідно доповнити вже існуючі географічні та тематичні санкції", - сказав Блок.

Він зазначив, що санкції за географічною ознакою не завжди можна застосувати, тому що вони "іноді є занадто тупим інструментом…і можуть бути надто політичними".

"Глобальний режим санкцій дозволить нам боротися з порушеннями прав людини у всьому світі навіть у складних, політично чутливих ситуація", - сказав він.

"Візьміть керівників поліції, які вербують дітей віком до восьми років. Державні чиновники, які зловживають своїми посадами, щоб ґвалтувати жінок. Тюремні службовці, які систематично катують представників ЛГБТ або національних меншини. Ми в ЄС можемо гарантувати, що ці злочинці відчують наслідки своїх дій", - підкреслив міністр.

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