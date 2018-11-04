Макрон гордий, що Нова Каледонія вирішила не відокремлюватись від Франції

Французький президент Еммануель Мокрон подякував громадянам французької заморської території Нової Каледонії за те, що вони "обрали Францію" на референдумі.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Для голови держави є гордістю те, що більшість нових каледонців обрали Францію. Це знак довіри до республіки та її майбутнього", - сказав Еммануель Макрон.

Макрон підкреслив, що розуміє розчарування прихильників незалежності, але додав, що Франція забезпечить свободу, рівність та братерство для всіх.

"Єдиною, хто сьогодні програв, є спокуса презирства, поділу, насильства та страху. Єдиним переможцем сьогодні є процес миру та дух діалогу", - додав французький президент.

У неділю, 4 листопада, у заморській території Франції Новій Каледонії відбувся референдум про незалежність. Більшість тих, хто взяли участь в опитуванні, не підтримали відокремлення від Франції та незалежну державу.

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році.

З 1998 року є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції. Згідно з Нумейськими угодами, підписаними цього ж року після насильницької кампанії з боку сепаратистів з корінного населення, до 2018 року в Новій Каледонії повинен був пройти референдум про статус території.

Згідно з угодами 1998 року, в разі поразки прихильників незалежності на першому референдумі, у них буде можливість ініціювати ще два аналогічних референдуми до 2022 року.