Макрон горд, что Новая Каледония решила не отделяться от Франции

Французский президент Эммануэль Мокрон поблагодарил граждан французской заморской территории Новой Каледонии за то, что они "выбрали Францию" на референдуме.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Для главы государства является гордостью то, что большинство новых каледонцив выбрали Францию. Это знак доверия к республике и ее будущего", - сказал Эммануэль Макрон.

Макрон подчеркнул, что понимает разочарование сторонников независимости, но добавил, что Франция обеспечит свободу, равенство и братство для всех.

"Единственный, кто сегодня проиграл, это соблазн презрения, разделения, насилия и страха. Единственным победителем сегодня является процесс мира и дух диалога", - добавил французский президент.

В воскресенье, 4 ноября, на заморской территории Франции - Новой Каледонии - состоялся референдум о независимости. Большинство тех, кто принял участие в опросе, не поддержали отделение от Франции и независимое государство.

Новая Каледония - архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году.

С 1998 года является административно-территориальным образованием Франции. Согласно Нумейськимы соглашениями, подписанными этого же года после насильственной кампании со стороны сепаратистов из коренного населения, к 2018 году в Новой Каледонии должен был пройти референдум о статусе территории.

Согласно соглашениям 1998 года, в случае поражения сторонников независимости на первом референдуме, у них будет возможность инициировать еще два аналогичных референдума до 2022 года.