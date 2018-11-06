Єврокомісар Ган виступив за припинення переговорів про членство в ЄС з Туреччиною

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган вважає, що для Анкари і Брюсселя було б чесніше припинити переговори про членство.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Welt.

"У довгостроковій перспективі для Туреччини і ЄС було б чесніше піти новим шляхом і завершити переговори про вступ. Однак рішення, звісно ж, за державами-членами" - сказав Ган.

"Членство Туреччини у ЄС в осяжному майбутньому не виглядає реалістичним, якщо, наприклад, поглянути на заяви президента Макрона чи настрої у багатьох державах-членах" - додав він.

За словами єврокомісара, зараз і для Анкари, і для ЄС було б більш вигідно розвивати стратегічне партнерство.

"Я думаю, що для Туреччини та ЄС краще забезпечити чіткий баланс у плані взаємної справедливості. Ми повинні зосередити увагу на реалістичних цілях, тобто на належному та стратегічному співробітництві" - заявив Ган.

Переговори між ЄС та Туреччиною за останні кілька років зайшли у де-факто глухий кут, зокрема через істотне погіршення стану дотримання прав людини і свободи преси в Туреччині після спроби перевороту у 2016 році. У червні було прийнято рішення про призупинення переговорів про вступ Туреччини в ЄС.