Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС буде повним, коли до нього приєднаються Західні Балкани - канцлер Австрії

Єврокомісар Ган виступив за припинення переговорів про членство в ЄС з Туреччиною

Трамп не впевнений, що зустрінеться з Путіним у Парижі

"Саша, ти фашист": пропагандист Філіпс провокував на бійку посла України в Австрії






Єврокомісар Ган виступив за припинення переговорів про членство в ЄС з Туреччиною

Вівторок, 6 листопада 2018, 09:29

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган вважає, що для Анкари і Брюсселя було б чесніше припинити переговори про членство.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Welt.

"У довгостроковій перспективі для Туреччини і ЄС було б чесніше піти новим шляхом і завершити переговори про вступ. Однак рішення, звісно ж, за державами-членами" - сказав Ган.

"Членство Туреччини у ЄС в осяжному майбутньому не виглядає реалістичним, якщо, наприклад, поглянути на заяви президента Макрона чи настрої у багатьох державах-членах" - додав він.

За словами єврокомісара, зараз і для Анкари, і для ЄС було б більш вигідно розвивати стратегічне партнерство.

"Я думаю, що для Туреччини та ЄС краще забезпечити чіткий баланс у плані взаємної справедливості. Ми повинні зосередити увагу на реалістичних цілях, тобто на належному та стратегічному співробітництві" - заявив Ган.

Переговори між ЄС та Туреччиною за останні кілька років зайшли у де-факто глухий кут, зокрема через істотне погіршення стану дотримання прав людини і свободи преси в Туреччині після спроби перевороту у 2016 році. У червні було прийнято рішення про призупинення переговорів про вступ Туреччини в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua
Читайте також
У Європарламенті назвали єдиний спосіб покращення відносин між Туреччиною і ЄС
Туреччина відповіла Макрону на слова про небажаність її вступу до ЄС
Меркель не бачить термінової необхідності допомагати Туреччині з валютною кризою
Ердоган: Туреччина ніколи не відмовлялася від мети вступу до ЄС