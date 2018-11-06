Еврокомиссар Хан выступил за прекращение переговоров о членстве в ЕС с Турцией

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоханнес Хан считает, что для Анкары и Брюсселя было бы честнее прекратить переговоры о членстве.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt.

"В долгосрочной перспективе для Турции и ЕС было бы честнее пойти новым путем и завершить переговоры о вступлении. Однако решение, конечно же, за государствами-членами", - сказал Хан.

"Членство Турции в ЕС в видимом будущем не выглядит реалистичным, если, например, взглянуть на заявления президента Макрона или настроения во многих государствах-членах", - добавил он.

По словам еврокомиссара, сейчас и для Анкары, и для ЕС было бы более выгодно развивать стратегическое партнерство.

"Я думаю, что для Турции и ЕС лучше обеспечить четкий баланс в плане взаимной справедливости. Мы должны сосредоточить внимание на реалистичных целях, то есть на должном и стратегическом сотрудничестве" - заявил Ган.

Переговоры между ЕС и Турцией за последние несколько лет зашли в тупик, включая существенное ухудшение состояния соблюдения прав человека и свободы прессы в Турции после попытки военного переворота в 2016 году. В июне было принято решение о приостановлении переговоров о вступлении Турции в ЕС.