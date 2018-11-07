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У Латвії починаються міжнародні військові навчання "Анаконда 18"

Середа, 7 листопада 2018, 08:15

У Латвії з сьогоднішнього дня до 16 листопада проходитимуть міжнародні військові навчання "Анаконда 18".

Про це повідомляє портал Delfi.

Це тактичні польові навчання, в яких візьмуть участь підрозділи Збройних сил США, Естонії, Литви, Польщі, Латвії та дислокований в Латвії багатонаціональний батальйон НАТО під керівництвом Канади.

Завдання навчань — відпрацювання взаємодії між структурами командування НАТО і регіональними збройними силами при проведенні тактичних операцій.

Планується, що в навчаннях візьмуть участь понад 500 іноземних військовослужбовців.

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