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В Латвии начинаются международные военные учения "Анаконда 18"

Среда, 7 ноября 2018, 08:15

В Латвии с сегодняшнего дня до 16 ноября будут проходить международные военные учения "Анаконда 18".

Об этом сообщает портал Delfi.

Это тактические полевые учения, в которых примут участие подразделения Вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады.

Задача учений — отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.

Планируется, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

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