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Клімкін очікує, що Польща усуне згадки про українців у законі про Інститут нацпам’яті

Неділя, 2 грудня 2018, 10:48

Глава МЗС України Павло Клімкін очікує, що Польща остаточно змінить закон про Інститут національної пам’яті, усунувши з нього фактор вибірковості щодо українців.

Про це він написав у Twitter.

"На історію потрібно дивитися чесно,без політичних окулярів. Ми до цього готові. І самі, і з нашими польськими друзями. Очікуємо на остаточне схвалення змін до закону "Про Інститут Національної пам’яті". Присутність у законі тільки українського чинника створює ситуацію вибірковості. Це нікому не на користь" написав міністр.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон, який серед іншого передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів" і штрафи та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Водночас Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Ізраїль виступив категорично проти нових поправок до закону про Інститут національної пам’яті, заявляючи, що Польща переписує історію. 

У червні Сейм Польщі ухвалив зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши статтю, що передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів нацистів. Тель-Авів привітав це рішення, проте Київ висловив розчарування, адже згадка про "злочини українських націоналістів" у законі залишилася.

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Польща
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