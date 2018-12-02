Клімкін очікує, що Польща усуне згадки про українців у законі про Інститут нацпам’яті

Глава МЗС України Павло Клімкін очікує, що Польща остаточно змінить закон про Інститут національної пам’яті, усунувши з нього фактор вибірковості щодо українців.

Про це він написав у Twitter.

"На історію потрібно дивитися чесно,без політичних окулярів. Ми до цього готові. І самі, і з нашими польськими друзями. Очікуємо на остаточне схвалення змін до закону "Про Інститут Національної пам’яті". Присутність у законі тільки українського чинника створює ситуацію вибірковості. Це нікому не на користь" написав міністр.

На історію потрібно дивитися чесно,без політичних окулярів.Ми до цього готові. І самі,і з нашими 🇵🇱 друзями.Очікуємо на остаточне схвалення змін до закону «Про Інститут Нац.пам’яті». Присутність у законі тільки 🇺🇦 чинника створює ситуацію вибірковості.Це нікому не на користь. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон, який серед іншого передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів" і штрафи та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Водночас Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Ізраїль виступив категорично проти нових поправок до закону про Інститут національної пам’яті, заявляючи, що Польща переписує історію.

У червні Сейм Польщі ухвалив зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши статтю, що передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів нацистів. Тель-Авів привітав це рішення, проте Київ висловив розчарування, адже згадка про "злочини українських націоналістів" у законі залишилася.