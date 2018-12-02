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Климкин ожидает, что Польша устранит упоминание об украинцах в законе об Институте нацпамяти

Воскресенье, 2 декабря 2018, 10:48

Глава МИД Украины Павел Климкин ожидает, что Польша окончательно изменит закон об институте национальной памяти, устранив из него фактор избирательности в отношении украинцев.

Об этом он написал в Twitter.

"На историю нужно смотреть честно,без политических очков. Мы к этому готовы. И сами, и с нашими польскими друзьями. Ожидаем окончательного одобрения изменений в закон "Об Институте национальной памяти". Присутствие в законе только украинского фактора создает ситуацию избирательности. Это никому не на пользу" написал министр.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов" и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об институте национальной памяти, заявляя, что Польша переписывает историю.

В июне Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистов. Тель-Авив приветствовал это решение, однако Киев выразил разочарование, ведь упоминание о "преступлениях украинских националистов" в законе осталось.

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