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ЄС до Різдва накладе санкції на 5 осіб за хіматаку у Солсбері - ЗМІ

Понеділок, 3 грудня 2018, 11:44

Європейський союз до кінця року накладе санкції на 5 осіб, відповідальних за отруєння екс-шпигуна Сергєя Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Санкції щодо 5 осіб, відповідальних за атаку у Солсбері, будуть запроваджені до Різдва", - написав він.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання та поширення хімічної зброї.

Санкції включають заборону на поїздки до ЄС, заморожування активів для фізичних осіб та заморожування активів для суб'єктів господарювання. Крім того, особам і організаціям ЄС заборонятиметься надавати кошти підсанкційним суб’єктам

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