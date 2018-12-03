ЄС до Різдва накладе санкції на 5 осіб за хіматаку у Солсбері - ЗМІ

Європейський союз до кінця року накладе санкції на 5 осіб, відповідальних за отруєння екс-шпигуна Сергєя Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Санкції щодо 5 осіб, відповідальних за атаку у Солсбері, будуть запроваджені до Різдва", - написав він.

EU ambassadors should on wed approve the sanctions against 9 ppl responsible for organising the “elections” in eastern #Ukraine. Eu FMs will confirm it next mon. The sanctioning of 5 ppl responsible for the #Salisbury attack should also be sanctioned before xmas. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 3 грудня 2018 р.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання та поширення хімічної зброї.

Санкції включають заборону на поїздки до ЄС, заморожування активів для фізичних осіб та заморожування активів для суб'єктів господарювання. Крім того, особам і організаціям ЄС заборонятиметься надавати кошти підсанкційним суб’єктам