ЕС к Рождеству наложит санкции на 5 человек за химатаку в Солсбери – СМИ

Европейский Союз до конца года наложит санкции на 5 человек, ответственных за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Санкции в отношении 5 лиц, ответственных за атаку в Солсбери, будут введены к Рождеству", - написал он.

EU ambassadors should on wed approve the sanctions against 9 ppl responsible for organising the "elections" in eastern #Ukraine. Eu FMs will confirm it next mon. The sanctioning of 5 ppl responsible for the #Salisbury attack should also be sanctioned before xmas. #Russia