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ЕС к Рождеству наложит санкции на 5 человек за химатаку в Солсбери – СМИ

Понедельник, 3 декабря 2018, 11:44

Европейский Союз до конца года наложит санкции на 5 человек, ответственных за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Санкции в отношении 5 лиц, ответственных за атаку в Солсбери, будут введены к Рождеству", - написал он.

Напомним, Совет ЕС утвердила новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования. Кроме того, лицам и организациям ЕС будет запрещено предоставлять средства субъектам под санкциями.

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