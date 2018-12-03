ЕС к Рождеству наложит санкции на 5 человек за химатаку в Солсбери – СМИ

Европейский Союз до конца года наложит санкции на 5 человек, ответственных за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Санкции в отношении 5 лиц, ответственных за атаку в Солсбери, будут введены к Рождеству", - написал он.

EU ambassadors should on wed approve the sanctions against 9 ppl responsible for organising the "elections" in eastern #Ukraine. Eu FMs will confirm it next mon. The sanctioning of 5 ppl responsible for the #Salisbury attack should also be sanctioned before xmas. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 3 грудня 2018 р.

Напомним, Совет ЕС утвердила новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования. Кроме того, лицам и организациям ЕС будет запрещено предоставлять средства субъектам под санкциями.