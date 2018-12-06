"Ядерна опція" і блокування на морі: у США розповіли про важелі стримування РФ

У відповідь на агресію Москви у Керченській протоці "треба бути обережними та дотримуватися духу існуючих санкцій".

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер.

За його словами, санкції "не можуть бути каральними стосовно звичайних російських та українських громадян".

"Санкції, які запровадили ми та ЄС, спрямовані проти російського бізнесу та урядових структур з метою вплинути на ухвалення рішень Росією. Це не про покарання, а про пошук механізму, який би привів до рішення", - сказав він.

Волкер зазначив, що пропозиція обмеження права російських суден заходити в іноземні порти - це "сильна та оригінальна відповідь".

"Одна з президентів земель у Німеччині, можливий наступний лідер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, говорила про можливість заборонити російським суднам, які йдуть з Криму чи Азовського моря, заходити в європейські порти. Це дуже сильна та оригінальна відповідь. Подивимося, чи вони розвиватимуть цю ідею, і ми це також розглянемо", - розповів спецпредставник Держдепартаменту.

Щодо можливості відключення Росії від системи SWIFT Волкер сказав, що це "називають ядерною опцією, але вона залишається".

"Це дорого коштуватиме і для Росії, і для наших союзників. Але ми мусимо мати цю можливість, тому що ми не можемо допустити, аби Росія робила наступні агресивні кроки, як цей", - додав Волкер.

Раніше у Держдепі закликали ЄС відмовитися від "Північного потоку-2" після керченського інциденту.