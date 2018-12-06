"Ядерная опция" и блокада на море: в США рассказали о рычагах сдерживания РФ

В ответ на агрессию Москвы в Керченском проливе "надо быть осторожными и придерживаться духа существующих санкций".

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, санкции "не могут быть карательными в отношении обычных российских и украинских граждан".

"Санкции, которые ввели мы и ЕС, направлены против российского бизнеса и правительственных структур с целью повлиять на принятие решений Россией. Это не о наказании, а о поиске механизма, который бы привел к решению", - сказал он.

Волкер отметил, что предложение ограничить права российских судов заходить в иностранные порты - это "сильный и оригинальный ответ".

"Одна из президентов земель в Германии, возможно, следующий лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, говорила о возможности запретить российским судам, которые идут из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. Это очень сильный и оригинальный ответ. Посмотрим, как они будут развивать эту идею, и мы это также рассмотрим", - рассказал спецпредставитель Госдепартамента.