ЄС активізує боротьбу з антисемітизмом у Європі

Країни Європейського Союзу домовилися активізувати боротьбу з антисемітизмом і посилити безпеку, щоб краще захистити єврейські громади та їхні установи в Європі.

28 міністрів закордонних справ країн ЄС у четвер затвердили декларацію про визнання спільного визначення антисемітизму та визнання єврейських побоювань з огляду на поширення нападів в останні роки, повідомляє Associated Press.

У декларації підкреслюється важливість освіти про Голокост. Документ також закликає поліцейське агентство Євросоюзу "Європол" вказувати на антисемітські терористичні матеріали в мережі інтернет. Для поліпшення безпеки ЄС передбачає фінансування.

Світовий єврейський конгрес та Європейський єврейський конгрес привітали цей крок держав ЄС.

Президент Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер зазначив, це рішення свідчить про усвідомлення державами ЄС необхідності серйозних дій для боротьби з викликами, що постають на ґрунті ненависті.