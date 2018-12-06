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ЕС активизирует борьбу с антисемитизмом в Европе

Четверг, 6 декабря 2018, 18:35

Страны Европейского Союза договорились активизировать борьбу с антисемитизмом и усилить безопасность, чтобы лучше защитить еврейские общины и их учреждения в Европе.

28 министров иностранных дел стран ЕС в четверг утвердили декларацию о признании совместного определения антисемитизма и признания еврейских опасений, учитывая распространение нападений в последние годы, сообщает Associated Press.

В декларации подчеркивается важность образования о Холокосте. Документ также призывает полицейское агентство Евросоюза "Европол" указывать на антисемитские террористические материалы в сети интернет. Для улучшения безопасности ЕС предусматривает финансирование.

Мировой еврейский конгресс и Европейский еврейский конгресс приветствовали этот шаг государств ЕС.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил, это решение свидетельствует об осознании государствами ЕС необходимости серьезных действий для борьбы с вызовами, которые появляются на почве ненависти.

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