Трамп розкритикував Паризьку угоду на тлі протестів у Франції

Президент США Дональд Трамп вважає, що акції протесту у Франції відбуваються через неприйняття французами Паризької кліматичної угоди.

Про це Трамп написав у своєму Twitter, коментуючи протести в суботу.

"Паризька угода має поганий вплив на Париж. Протести і бунти відбуваються по всій Франції. Люди не хочуть платити великі гроші, в основному країнам третього світу (які сумнівно їх використовують), щоб можливо захистити довкілля. Вони скандують "Ми хочемо Трампа". Люблю Францію", - написав Трамп.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting "We Want Trump!" Love France.