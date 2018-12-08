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Трамп розкритикував Паризьку угоду на тлі протестів у Франції

Субота, 8 грудня 2018, 16:25

Президент США Дональд Трамп вважає, що акції протесту у Франції відбуваються через неприйняття французами Паризької кліматичної угоди.

Про це Трамп написав у своєму Twitter, коментуючи протести в суботу.

"Паризька угода має поганий вплив на Париж. Протести і бунти відбуваються по всій Франції. Люди не хочуть платити великі гроші, в основному країнам третього світу (які сумнівно їх використовують), щоб можливо захистити довкілля. Вони скандують "Ми хочемо Трампа". Люблю Францію", - написав Трамп.

Протести "жовтих жилетів" розпочалися у Франції в середині листопада у зв’язку з підвищенням цін на пальне, проте згодом коло вимог протестувальників розширилося: вони хочуть підвищення зарплат, зменшення податків і відставки президента.

Станом на обід у суботу на вулиці Франції на тлі безпрецедентних заходів безпеки вийшла 31 тисяча демонстрантів, минулого тижня у той же час кількість протестувальників становила 36 тисяч.

За останніми даними, близько 700 осіб було затримано по всій Франції, в тому числі 581 - в Парижі. З них 423 поміщені під варту.

У той час, як ситуація на Єлисейських полях сьогодні відносно спокійна, заворушення спалахують у інших точках французької столиці. Поліція застосовувала проти демонстрантів газ та водомети.

 

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Протести у Франції Трамп
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