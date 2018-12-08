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Трамп раскритиковал Парижское соглашение на фоне протестов во Франции

Суббота, 8 декабря 2018, 16:25

Президент США Дональд Трамп считает, что акции протеста во Франции происходят из-за неприятия французами Парижского климатического соглашения.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, комментируя протесты в субботу.

"Парижское соглашение имеет плохое влияние на Париж. Протесты и бунты происходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие деньги, в основном странам третьего мира (которые сомнительно их используют), чтобы возможно защитить окружающую среду. Они скандируют "Мы хотим Трампа". Люблю Францию", - написал Трамп.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на горючее, однако впоследствии круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижение налогов и отставки президента.

По состоянию на обед в субботу на улицы Франции на фоне беспрецедентных мер безопасности вышла 31 тысяча демонстрантов, на прошлой неделе в то же время количество протестующих составило 36 тысяч.

По последним данным, около 700 человек были задержаны по всей Франции, в том числе 581 - в Париже. Из них 423 помещены под стражу.

В то время, как ситуация на Елисейских полях сегодня относительно спокойная, беспорядки вспыхивают в других точках французской столицы. Полиция применяла против демонстрантов газ и водометы.

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Протести у Франції Трамп
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