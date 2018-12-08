Трамп раскритиковал Парижское соглашение на фоне протестов во Франции

Президент США Дональд Трамп считает, что акции протеста во Франции происходят из-за неприятия французами Парижского климатического соглашения.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, комментируя протесты в субботу.

"Парижское соглашение имеет плохое влияние на Париж. Протесты и бунты происходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие деньги, в основном странам третьего мира (которые сомнительно их используют), чтобы возможно защитить окружающую среду. Они скандируют "Мы хотим Трампа". Люблю Францию", - написал Трамп.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting "We Want Trump!" Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 грудня 2018 р.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на горючее, однако впоследствии круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижение налогов и отставки президента.

По состоянию на обед в субботу на улицы Франции на фоне беспрецедентных мер безопасности вышла 31 тысяча демонстрантов, на прошлой неделе в то же время количество протестующих составило 36 тысяч.

По последним данным, около 700 человек были задержаны по всей Франции, в том числе 581 - в Париже. Из них 423 помещены под стражу.

В то время, как ситуация на Елисейских полях сегодня относительно спокойная, беспорядки вспыхивают в других точках французской столицы. Полиция применяла против демонстрантов газ и водометы.