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США відновили дипломатичний статус місії ЄС у Вашингтоні

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США відновили дипломатичний статус місії ЄС у Вашингтоні

Понеділок, 4 березня 2019, 10:21

Після пониження дипломатичного статусу місії ЄС минулого року американська адміністрація заявила 4 березня, що повернула представникові ЄС у Вашингтоні статус державного посла.

Про це пише Euractiv.

Державний департамент США заявив у понеділок, що визнає "представництво Європейського Союзу у Вашингтоні еквівалентним представництву двосторонньої місії в дипломатичному корпусі".

"Державний секретар Майк Помпео доручив вжити необхідних заходів для здійснення цього відновлення", - сказано в повідомленні. Зміни наберуть чинності "негайно".

На початку січня ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа понизила дипломатичний статус делегації Європейського Союзу в Сполучених Штатах наприкінці 2018 року від держави-члена до міжнародної організації.

Європейські дипломати сприйняли цей крок як ознаку охолоджених відносин між Вашингтоном і Брюсселем під час президентства Дональда Трампа, оскільки адміністрація США не повідомила ЄС про цю зміну заздалегідь, згідно з дипломатичною ввічливістю.

ЄС попросив США пояснити цей крок. Незважаючи на те, що за три місяці "пониження" не було вказано жодної причини, новий крок співпадає з призначенням головою місії ЄС в США колишнього грецького депутата Європарламенту Ставроса Ламбрінідіса - він замінив Девіда О'Саллівана, який був послом з 2014 року.

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США
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