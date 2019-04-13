Спецслужби ЄС розповіли про тактику РФ із впливу на вибори до Європарламенту

Спецслужби Європейського союзу здійснюють моніторинг зусиль Росії щодо впливу на вибори до Європарламенту, які стартують 23 травня.

Про це, як передає "Європейська правда", 13 квітня пише DPA з посиланням на останні звіти спецслужб.

Зусилля Москви зосереджені на використанні соцмереж та медіа, що підтримуються державою, як-от RТ, для підтримки дружніх до Росії і критичних до ЄС партій, повідомляють спецслужби.

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Зокрема РФ націлена на молодих людей. У деяких випадках мета полягає в тому, щоб просто посіяти сумніви щодо важливості Європейського парламенту і зменшити явку на виборах, які заплановані на 23-26 травня.

Високопоставлені представники розвідки підкреслили, що зусилля Росії на сьогоднішні є менш помітними, ніж ті, що були докладені на президентських виборах у США у 2016 році або на французьких виборах у травні 2017 року. У Франції російські кошти використовувалися на підтримку ультраправої популістської кандидати Марін Ле Пен.

Російський уряд категорично відкинув звинувачення і каже, що Росія не прагне впливати на вибори в ЄС, а також не має таких намірів на інших виборах.

Раніше повідомлялося, що Москва фінансує в Берліні нові пропагандистські ЗМІ, націлені на екологів і лівих, намагаючись підірвати авторитет Сполучених Штатів та всього Заходу.