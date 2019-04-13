Спецслужбы ЕС рассказали о тактике РФ по влиянию на выборы в Европарламент

Спецслужбы Европейского союза осуществляют мониторинг усилий России по влиянию на выборы в Европарламент, которые стартуют 23 мая.

Об этом, как передает "Европейская правда", 13 апреля пишет DPA со ссылкой на последние отчеты спецслужб.

Усилия Москвы сосредоточены на использовании соцсетей и медиа, поддерживаемых государством, например RТ, для поддержки дружественных России и критичных к ЕС партий, сообщают спецслужбы.

Читайте также Не стратегический партнер: Европарламент одобрил отчет о будущих отношениях ЕС с РФ

В частности РФ нацелена на молодых людей. В некоторых случаях цель состоит в том, чтобы просто посеять сомнения в важности Европейского парламента и уменьшить явку на выборах, которые запланированы на 23-26 мая.

Высокопоставленные представители разведки подчеркнули, что усилия России на сегодняшний день являются менее заметными, чем те, которые были приложены на президентских выборах в США в 2016 году или на французских выборах в мае 2017 года. Во Франции российские деньги использовались в поддержку ультраправого популистского кандидата Марин Ле Пен.

Российское правительство категорически отвергло обвинения и говорит, что Россия не стремится влиять на выборы в ЕС, а также не имеет таких намерений на других выборах.

Ранее сообщалось, что Москва финансирует в Берлине новые пропагандистские СМИ, нацеленные на экологов и левых, пытаясь подорвать авторитет Соединенных Штатов и всего Запада.