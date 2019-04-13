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Протест "жовтих жилетів" у Тулузі почався із зіткнень

Субота, 13 квітня 2019, 16:55

Менш ніж через годину після початку мітингу в Тулузі протестувальники зіткнулися з поліцейськими на головному проспекті, що веде до центру міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Дуже швидко силам безпеки вдалося скоротити периметр навколо демонстрантів, застосувавши сльозогінний газ і шумові гранати, йдеться у матеріалі.

Під час зіткнень на проспекті згоріла будівельна машина, в той час як поліція пересувалася з водометами. 

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У 22-у підряд суботу протестів "жовті жилети" оголосили Тулузу "столицею" своєї мобілізації. Це перші вихідні після набуття в країні чинності антипротестних законів.

Кілька сотень "жовтих жилетів" також зібралися в Парижі на Площі республіки.

На Єлисейські поля, де демонстрації заборонені протягом четвертої суботи поспіль, стягнули багато силовиків з броньовиками, і ніяких зіткнень не відбулося. 

Нагадаємо, прем'єр Едуар Філіп в понеділок оприлюднив результати тримісячних "національних дебатів", які у відповідь на протести розпочав Макрон, щоб звичайні люди могли висловити свою думку про економіку і політику Франції.

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Протести у Франції Франція
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