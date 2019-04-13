Протест "желтых жилетов" в Тулузе начался со столкновений

Менее чем через час после начала митинга в Тулузе протестующие столкнулись с полицейскими на главном проспекте, ведущей к центру города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Очень быстро силам безопасности удалось сократить периметр вокруг демонстрантов, применив слезоточивый газ и шумовые гранаты, говорится в материале.

Во время столкновений на проспекте сгорела строительная машина, в то время как полиция передвигалась с водометами.

В двадцать вторую подряд субботу протестов "желтые жилеты" объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации. Это первые выходные после вступления в стране в силу антипротестных законов.

Несколько сотен "желтых жилетов" также собрались в Париже на Площади республики.

На Елисейские поля, где демонстрации запрещены в течение четвертой субботы подряд, стянули много силовиков с броневиками, и никаких столкновений не произошло.

PARIS - 4ème samedi consécutif d’interdiction de manifester sur le secteur des #ChampsElysées. L’avenue est calme, la mesure semble dissuader les #Giletsjaunes. Les blindés de la gendarmerie au pied de l'Arc de Triomphe #acte22 #13avril pic.twitter.com/z2ILM5Sns6 — Matthieu Brandely (@m_brandely) 13 квітня 2019 р.

Напомним, премьер Эдуар Филипп в понедельник обнародовал результаты трехмесячных "национальных дебатов", которые в ответ на протесты начал президент Эммануель Макрон, чтобы обычные люди могли высказать свое мнение об экономике и политике Франции.