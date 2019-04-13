Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Британии произошло нападение на автомобиль посла Украины

Литва вручила России ноту из-за угроз сотрудникам посольства

Администрация Земана профинансировала книгу, которую выдал спонсор пропутинской группы

Польша вслед за Эстонией не впустила судно РФ с крымскими курсантами






Протест "желтых жилетов" в Тулузе начался со столкновений

Суббота, 13 апреля 2019, 16:55

Менее чем через час после начала митинга в Тулузе протестующие столкнулись с полицейскими на главном проспекте, ведущей к центру города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Очень быстро силам безопасности удалось сократить периметр вокруг демонстрантов, применив слезоточивый газ и шумовые гранаты, говорится в материале.

Во время столкновений на проспекте сгорела строительная машина, в то время как полиция передвигалась с водометами.

В двадцать вторую подряд субботу протестов "желтые жилеты" объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации. Это первые выходные после вступления в стране в силу антипротестных законов.

Несколько сотен "желтых жилетов" также собрались в Париже на Площади республики.

На Елисейские поля, где демонстрации запрещены в течение четвертой субботы подряд, стянули много силовиков с броневиками, и никаких столкновений не произошло.

Напомним, премьер Эдуар Филипп в понедельник обнародовал результаты трехмесячных "национальных дебатов", которые в ответ на протесты начал президент Эммануель Макрон, чтобы обычные люди могли высказать свое мнение об экономике и политике Франции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Протести у Франції Франция
powered by lun.ua