Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения по делу Седлецкой

Во Франции после финала Кубка африканских наций задержали 200 человек

Иран захватил британский танкер

Землетрясение в Афинах: обваленные дома, четверо пострадавших






Франция хочет отвечать за экономический блок или климат в новой Еврокомиссии

Среда, 17 июля 2019, 18:54

Франция ожидает, что в новом составе Еврокомиссии ее кандидат получит "сильную экономическую должность", связанную либо с торговлей, либо с наблюдением за климатической политикой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду агентству Reuters стало известно от представителя правительства Франции.

После назначения новым президентом Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен должна сформировать новый состав комиссии. Каждая европейская страна будет бороться за самые влиятельные портфеле.

Читайте также
Европарламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии

Дискуссии о назначении комиссии нового президента начнутся в течение нескольких дней, заявил французский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

"Мы сказали, что хотели бы, чтобы они отражали два наши главные политические приоритета", - добавил чиновник, приведя в пример климат и торговлю.

Европейский парламент проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен на пост президента Европейской комиссии 16 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Новое руководство ЕС Франция
powered by lun.ua