Франция хочет отвечать за экономический блок или климат в новой Еврокомиссии

Франция ожидает, что в новом составе Еврокомиссии ее кандидат получит "сильную экономическую должность", связанную либо с торговлей, либо с наблюдением за климатической политикой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду агентству Reuters стало известно от представителя правительства Франции.

После назначения новым президентом Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен должна сформировать новый состав комиссии. Каждая европейская страна будет бороться за самые влиятельные портфеле.

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Дискуссии о назначении комиссии нового президента начнутся в течение нескольких дней, заявил французский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

"Мы сказали, что хотели бы, чтобы они отражали два наши главные политические приоритета", - добавил чиновник, приведя в пример климат и торговлю.

Европейский парламент проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен на пост президента Европейской комиссии 16 июля.