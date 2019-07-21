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Другий британський міністр оголосив, що піде у відставку у разі перемоги Джонсона

Неділя, 21 липня 2019, 13:41

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд оголосив, що піде у відставку з посади, якщо Борис Джонсон переможе на виборах лідера Консервативної партії і стане прем'єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Хаммонд сказав, що піде у відставку до того, як його звільнять через його протидію "жорсткому" Brexit.

"Припускаючи, що Борис Джонсон стане наступним прем'єр-міністром, я розумію, що його умови для служби в його уряді будуть включати в себе згоду на вихід без угоди 31 жовтня, і я не можу погодитися з цим", - сказав він.

"Дуже важливо, щоб у прем'єр-міністра був канцлер, який тісно пов'язаний з ним з точки зору політики, і тому я маю намір подати у відставку Терезі Мей, перш ніж вона вирушить до палацу, щоб подати свою у відставку в середу", - додав він.

Хаммонд - другий міністр, який оголосив про свою відставку в разі перемоги Джонсона. Раніше про таке рішення заявив міністр юстиції Девід Гок.

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Brexit Велика Британія
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