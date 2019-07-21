Второй британский министр объявил, что уйдет в отставку в случае победы Джонсона

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд объявил, что уйдет в отставку с поста, если Борис Джонсон победит на выборах лидера Консервативной партии и станет премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Хаммонд сказал, что уйдет в отставку до того, как его уволят из-за его противодействия "жесткому" Brexit.

"Предполагая, что Борис Джонсон станет следующим премьер-министром, я понимаю, что его условия для работы в его правительстве будут включать согласие на выход без соглашения 31 октября, и я не могу согласиться с этим", - сказал он.

"Очень важно, чтобы у премьер-министра был канцлер, который тесно связан с ним с точки зрения политики, и поэтому я намерен подать в отставку Терезе Мэй, прежде чем она отправится во дворец, чтобы подать свою в отставку в среду", - добавил он.

Хаммонд - второй министр, объявивший о своем уходе в случае победы Джонсона. Ранее о подобном решении заявил министр юстиции Дэвид Гок.