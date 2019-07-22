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Біля берегів Франції знайшли військову субмарину, що затонула 51 рік тому

Понеділок, 22 липня 2019, 13:01

Французький підводний човен La Minerve, зниклий в 1968 році, був виявлений біля берегів Тулона.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

 "Ми щойно виявили La Minerve. Це успіх, полегшення і технічний тріумф. Я думаю про сім'ї (моряків-ред.), які так довго чекали цього моменту", - повідомила Парлі.

Корпус підводного човна La Minerve, зниклого в 1968 році з 52 людьми на борту, було виявлено біля берегів Тулона.

Затонуле судно знаходиться на відстані 45 кілометрів від Тулона, на глибині 2370 метрів. Його виявили з допомогою американського корабля, який прибув до берегів Франції для участі у дослідженні морського дна минулого тижня   

27 січня 1968 року військовий підводний човен з 52 людьми на борту затонув всього за чотири хвилини. Незважаючи на негайно розпочату пошукову-рятувальну операцію, субмарину так і не знайшли. У жовтні минулого року сім'ї зниклих моряків  La Minerve  звернулися із закликом відновити пошуки.

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