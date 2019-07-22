У берегов Франции нашли военную субмарину, затонувшую 51 год назад

Французская подлодка La Minerve, пропавшая в 1968 году, была обнаружена у берегов Тулона.

Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Мы только что обнаружили La Minerve. Это успех, облегчение и технический триумф. Я думаю о семье (моряков. – Ред.), которые так долго ждали этого момента", - сообщила Парли.

Корпус подводной лодки La Minerve, пропавшей в 1968 году с 52 людьми на борту, был обнаружен у берегов Тулона.

Затонувшее судно находится на расстоянии 45 км от Тулона, на глубине 2370 метров. Его обнаружили с помощью американского корабля, который прибыл к берегам Франции для участия в исследовании морского дна на прошлой неделе

27 января 1968 года военная подводная лодка с 52 пассажирами на борту затонула всего за четыре минуты. Несмотря на немедленно начатую поисково-спасательную операцию, субмарину так и не нашли. В октябре прошлого года семьи пропавших моряков La Minerve обратились с призывом возобновить поиски.