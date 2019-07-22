Избрание премьера Британии: один из министров подал в отставку

Британский государственный министр по вопросам Европы и Америки Алан Дункан подал в отставку в знак протеста против возможной победы Бориса Джонсона в голосовании за нового лидера Консервативной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В письме об отставке сэр Алан описал Brexit как "темную тучу".

Еще двое министров уже заявили, что уйдут в отставку в случае победы Джонсона, потому что не согласны на "жесткий" Brexit.

В своем письме об отставке Терезы Мэй Дункан сказал, что ее правительство "трагически" превозмогает "темную тучу Brexit" - что, по его словам, не дало Великобритании стать "доминирующей интеллектуальной и политической силой" в мире.

Он похвалил Мэй за ее "безупречное достоинство и незыблемое чувство долга", добавив, что она "заслуживает лучшего", чем то, чтобы ее время на посту "закончилось" при таких обстоятельствах.

В Великобритании в понедельник завершается голосование членов Консервативной партии за нового лидера, который также станет следующим премьер-министром.