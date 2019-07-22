У Британії завершується голосування за нового прем'єр-міністра

У Великій Британії в понеділок завершується голосування членів Консервативної партії за нового лідера, який також стане наступним прем'єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На посаду претендують два кандидати: колишній мер Лондона і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон і чинний глава МЗС Джеремі Хант.

Протягом місяця в голосуванні могли взяти участь 160 000 членів Консервативної партії. Воно завершиться сьогодні о 19:00 за Києвом.

Результат буде оголошено у вівторок, і переможець негайно стане новим консервативним лідером, а в середу вже буде призначений прем'єр-міністром.

Онлайн-опитування, проведене в п'ятницю і суботу веб-сайтом Conservative Home, спрогнозував перемогу Джонсона з результатом 73% голосів.

Джонсон пообіцяв вивести Британію з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї

Двоє міністрів вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона, тому що не згодні на "жорсткий" Brexit.