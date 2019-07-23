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Масштабну пожежу у Португалії, яка тривала 4 дні, взяли під контроль

Вівторок, 23 липня 2019, 12:04

Португальські пожежники взяли під контроль 90% лісових пожеж, які тривали чотири дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

В результаті пожеж постраждали 39 людей.

І хоча ситуація вже під контролем, чиновники попереджають, що прогнози денних температур, близькі до 40 градусів Цельсія і поривчасті вітри можуть призвести до поширення вогню евкаліптовими лісами.

Агентство цивільного захисту Португалії повідомило, що більше 1000 пожежників і 328 транспортних засобів продовжують братии участь у гасінні пожеж. В режимі очікування також перебувають 17 пожежних літаків. 11 бульдозерів використовуються для створення протипожежних смуг.

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Більш прохолодні нічні і ранкові температури допомагають пожежникам домогтися прогресу в боротьбі з полум'ям.

Нагадаємо, пожежі спалахнули в суботу в районі Каштелу-Бранку, за 200 км на північний схід від столиці Лісабона.

У 2017 році в цьому районі сталася наймасштабніша пожежа в історії Португалії, в якій загинули близько 100 осіб.

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