Масштабну пожежу у Португалії, яка тривала 4 дні, взяли під контроль
Португальські пожежники взяли під контроль 90% лісових пожеж, які тривали чотири дні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
В результаті пожеж постраждали 39 людей.
І хоча ситуація вже під контролем, чиновники попереджають, що прогнози денних температур, близькі до 40 градусів Цельсія і поривчасті вітри можуть призвести до поширення вогню евкаліптовими лісами.
Агентство цивільного захисту Португалії повідомило, що більше 1000 пожежників і 328 транспортних засобів продовжують братии участь у гасінні пожеж. В режимі очікування також перебувають 17 пожежних літаків. 11 бульдозерів використовуються для створення протипожежних смуг.
Більш прохолодні нічні і ранкові температури допомагають пожежникам домогтися прогресу в боротьбі з полум'ям.
Нагадаємо, пожежі спалахнули в суботу в районі Каштелу-Бранку, за 200 км на північний схід від столиці Лісабона.
У 2017 році в цьому районі сталася наймасштабніша пожежа в історії Португалії, в якій загинули близько 100 осіб.