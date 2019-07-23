Масштабный лесной пожар в Португалии, длившийся 4 дня, взяли под контроль
Португальские пожарные взяли под контроль 90% лесных пожаров, которые длились четыре дня.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
В результате пожаров пострадали 39 человек.
И хотя ситуация уже под контролем, чиновники предупреждают, что прогнозы дневных температур, близкие к 40 градусов Цельсия и порывистые ветры могут привести к распространению огня эвкалиптовыми лесами.
Агентство гражданской защиты Португалии сообщило, что более 1000 пожарных и 328 транспортных средств продолжают принимать участие в тушении пожаров. В режиме ожидания также находятся 17 пожарных самолетов. 11 бульдозеров используются для создания противопожарных полос.
Более прохладные ночные и утренние температуры помогают пожарным добиться прогресса в борьбе с пламенем.
Напомним, пожары вспыхнули в субботу в районе Каштелу-Бранку, в 200 км к северо-востоку от столицы Лиссабона.
В 2017 году в этом районе произошел самый масштабный пожар в истории Португалии, в которой погибли около 100 человек.