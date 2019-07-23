Авиаудары России в Сирии: число погибших возросло

По меньшей мере 50 человек погибли в результате мощных авиаударов сирийских правительственных самолетов и их российских союзников по территориям повстанцев вокруг Идлиба и ответного обстрела повстанцев по Алеппо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В конце понедельника повстанцы обстреляли районы под контролем сирийского правительства на окраине города Алеппо, убив по крайней мере семь мирных жителей и ранив еще 20 человек, сообщил британский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Ранее по меньшей мере 37 человек погибли, когда российские боевые самолеты обстреляли рынок города Маараф аль-Нуман в северо-западной провинции Сирии Идлиб. 105 человек также были ранены, многие до сих пор находятся под завалами.

Сирийские правительственные самолеты также позже атаковали город Саракеб, убив по крайней мере шесть человек, сообщили наблюдатели.

"Это крупнейшая резня после того, как в апреле началось наступление", - сообщил глава обсерватории Рами Абдель Рахман.

Вследствие наступления с конца апреля погибло 2648 человек, в том числе 756 гражданских лиц, сообщает Сирийский центр.

Российские военнослужащие отрицали авиаудары в понедельник.